–No, sólo cuidando que no se desborde para que no se utilice con propósitos político-electorales, contestó.

Ejemplo de ello, remarcó el mandatario, son las políticas antimigratorias que ha emprendido el gobernador de Texas, Greg Abbott (republicano), quien trata de relegirse, como la expulsión a bordo de autobuses de su estado hacia Nueva York, donde hay una estrategia de bienvenida para los migrantes.

Trato indignante y ofensivo en Florida

Otras estrategias contra ese sector, agregó López Obrador, es que se les ha ubicado cerca de los domicilios de políticos demócratas o algo que resulta indignante, ofensivo, para que trabajen limpiando en la Florida por los daños ocasionados por el pasado huracán .

El Presidente mexicano subrayó que es lo menos que se desea para los connacionales y otros migrantes que buscan oportunidades en el vecino país del norte.