Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 13 de octubre de 2022, p. 14

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener problema en caso de que su homólogo de Ucrania, Volodymir Zelensky, hablara vía remota ante la Cámara de Diputados de nuestro país.

Eso es un asunto del Poder Legislativo, yo no tengo ningún inconveniente que pueda hablar el presidente de Ucrania, el presidente de Rusia (Vladimir Putin), el presidente de China (Xi Jinping), cualquier presidente , expuso en la mañanera de ayer tras una interrogante ante el planteamiento que hizo el presidente del parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, al presidente de San Lázaro, Santiago Creel (PAN).

Nosotros tenemos una política exterior definida en la Constitución y que es parte de nuestra historia, y se establece con mucha claridad el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de las controversias , apuntó el mandatario respecto de este tema.