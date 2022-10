En tribuna, Vázquez Arellano expresó su conflicto interno: “para mí, que soy sobreviviente de la Noche de Iguala, me es muy difícil expresar mi posición, que es muy complicada, pero no quiero que se relacione con quienes tratan de abanderar causas que no son suyas”.

Tres perredistas votaron en favor: Macarena Chávez, Francisco Huacus y Mauricio Prieto, todos ligados al ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, a quien la administración de Alfredo Ramírez Bedolla acusa de presunto fraude de 5 mil 186 millones de pesos.

En el calor de las posturas, desde la tribuna Eduardo Zarzosa (PRI) reviró a las acusaciones del panismo de una supuesta negociación con Morena.

Ante el griterío que desató en las filas blanquiazules, Zarzosa les echó en cara el favor de 2006: “¡ni PRIMor ni PRIAN! Ya no se acuerdan del PRI, cuando llegó Felipe Calderón a la Presidencia le dimos gobernabilidad y les tendimos la mano; decían que había nacido el PRIAN. Hoy no estamos mirando en favor de Morena ni militarizando nada; se prolonga la estancia del Ejército en labores de seguridad, porque estamos convencidos de que cuatro años no son suficientes”.