Mientras, en redes sociales, un grupo de maestros y trabajadores de esta misma escuela dio a conocer un escrito dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, en el cual exigen la destitución de la directora, Dalia Ruiz Domínguez, a quien acusan de diversas irregularidades.

Según los inconformes –quienes sólo firman como comunidad Esime Culhuacán –, los docentes de la escuela no cuentan con materiales básicos de trabajo, como escritorios en buen estado o cañones proyectores, y deben dar clase en salones con sobrecupo de estudiantes.

De igual forma, denunciaron que Ruiz Domínguez supuestamente ha tolerado casos de violencia de género, al no actuar contra los agresores; no ha ordenado la realización de trabajos de mantenimiento básico de las instalaciones y ha contratado a funcionarios que no tienen la calificación adecuada para el puesto.