Ahí dejaron en claro que el mal llamado descubrimiento de América no es una efeméride de celebración, sino de protesta y resistencia.

Aseguraron lo anterior los participantes en la marcha que ayer se realizó en el contexto de la Jornada de Lucha por la Autonomía y Resistencia de Nuestros Pueblos, en la cual enfatizaron: no nos conquistaron. Existimos porque resistimos .

En la caminata se escucharon diversas consignas, como Cristóbal Colón no descubrió nada, América Latina fue robada y saqueada , Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y protesta , y México no es cuartel, fuera Ejército de él .

Aunque la convocatoria fue para una marcha pacífica, un pequeño grupo de jóvenes con el rostro cubierto hizo pintas contra la Guardia Nacional y el Ejército, rompió vidrios y vandalizó un establecimiento de comida rápida, sin que llegara a mayores. En Palacio Nacional trataron de remover algunas de las vallas metálicas y estallaron cohetones.

Durante el paso de la marcha por avenida Juárez y 5 de Mayo, la presencia de elementos policiacos molestó a algunos de los manifestantes, quienes encararon a los uniformados y trataron de evitar que siguieran el avance de la caminata.

Cerca de las 19 horas, el contingente llegó a la Plaza de la Constitución, cuya explanada está ocupada por la 22 Feria Internacional del Libro, por lo que el mitin se llevó a cabo frente a Palacio Nacional, que estaba resguardado por policías.

Además de representantes del CNI, tomó la palabra Melitón Ortega, de la Comisión de Padres y Madres de los 43 de Ayotzinapa, quien coincidió en que el proceso de colonización iniciado en 1492 continúa hoy con los proyectos que imponen las empresas extranjeras en México y el resto del continente, sin importar si los pueblos originarios se oponen a ello.

Señaló que el gobierno actual no ha hecho avances reales en el caso de investigación de Ayotzinapa, lo que lo vuelve igual o muy parecido al de Enrique Peña Nieto.