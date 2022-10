Sobre las modificaciones en materia electoral, reiteró que no avalarán nada que dañe al Instituto Nacional Electoral (INE) ni al Tribunal Electoral. No vamos a aceptar nada que vulnere autonomía, fortaleza, transparencia de instituciones que son sólidas en el país, puntualizó.

Pero hasta ahí, eso es lo único que hay , enfatizó, al explicar que el PRI respeta la autonomía del INE y de los tribunales electorales. Resaltó que su partido no presentó reforma electoral y que si esta no se da, el tricolor no tiene problema en ir a los próximos comicios con la ley existente.

Sobre la reforma eléctrica, Moreira subrayó que el haber negado modificaciones en ese ámbito ha permitido que mucha gente no pague electricidad. Pero nosotros no tenemos reforma , apuntó.

A la pregunta de si el secretario de Gobernación miente, el coordinador de los priístas dijo no ser quién para decir quién miente y quién no.

Por otra parte, estimó que si no hay paz en el país es porque los gobernadores no quieren que la haya. Acusó que algunos mandatarios locales no actúan contra la violencia y citó por ejemplo que, mientras en Coahuila, junto con las fuerzas federales, se detuvo a un peligroso delincuente, en Guerrero no pasa nada, a pesar de registrar incidentes similares.