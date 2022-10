César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 13 de octubre de 2022, p. 34

Antonio Enrique Tarín García, ex director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, tendrá que pagar una garantía de 5 millones de pesos, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por actos de corrupción cometidos en el sexenio del ex priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), relacionados con el desvío de 250 millones de pesos.

Un tribunal federal confirmó la resolución de un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, quien le impuso al ex funcionario la medida cautelar.

No obstante, los magistrados del colegiado declararon infundados los agravios del ex colaborador de César Duarte, quien, entre otros puntos, argumentó que no podía cubrir dicho monto, ya que no era adecuado ni idóneo, sino excesivo y desproporcionado de acuerdo con sus fines, porque el imputado tenía una situación económica precaria; además, por la exposición mediática que tuvo, el señalamiento de la sociedad fue cruel con él y con sus familiares. Derivado de la exposición excesiva no había quien quisiera contratarlo a distancia .