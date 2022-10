Martín Sánchez Treviño

Jueves 13 de octubre de 2022, p. 34

Ciudad Victoria, Tamps., La contraloría municipal de Ciudad Victoria, que actualmente investiga supuestos desvíos de recursos en diversas áreas del ayuntamiento, citó a los ex alcaldes panistas Xicoténcatl González Uresti –primo del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca– y Pilar Gómez Leal –prima de Mariana Gómez Leal, esposa del ex titular del Ejecutivo–, en torno a las pesquisas por un fraude que se habría cometido durante la administración 2019-2021, del orden de 140 millones de pesos.

El titular de la dependencia, Sergio Estrada Cobos, dijo que los primos del ex mandatario panista y su cónyuge fueron citados para el próximo 17 de octubre y que únicamente se localizó a González Uresti, ya que al parecer Pilar Gómez cambió de domicilio, supuestamente a la ciudad de Mission, Texas.

Indicó que los ex presidentes municipales panistas son requeridos para que expliquen cómo aplicó Gómez Leal 20 millones de pesos, y 121 millones de pesos en el caso de González Uresti.

Estrada Cobos apuntó que según la normativa se deben remitir a los ex ediles emanados del Partido Acción Nacional (PAN) tres citatorios, y de no responder ninguno de ellos, la autoridad municipal está obligada a turnar las irregularidades a la Fiscalía General del Estado para que proceda en su contra por desoír los requerimientos.

Se violaron derechos de burócratas sindicalizados

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció en entrevista colectiva que la administración que encabeza revertirá la basificación de miles de burócratas, a quienes se otorgaron plazas a través de un procedimiento extraordinario durante septiembre pasado, el último mes del gobierno que encabezó García Cabeza de Vaca, que favoreció a empleados de confianza y desplazó a trabajadores sindicalizados a quienes no respetó el escalafón.