La guerra sucia ha campeado. Influyentes políticos y pastores evangélicos advirtieron a sus feligresías, mediante Facebook y en púlpitos, que Lula cerraría las iglesias cristianas. Afirmación que de inmediato el líder centro-izquierdista negó. En las redes se multiplican los me gusta , para alejar a los evangélicos de Lula.

El proceso electoral brasileño ha estado polarizado. Lo religioso también. Bolsonaro, abajo en las encuestas, ha pretendido afianzarse entre los evangélicos. Quiere convertir esta elección en una guerra religiosa. Muchos especulan la opinión que Luiz Inácio Lula da Silva está apoyado por los católicos y Jair Bolsonaro por los evangélicos. Dicha aseveración es falsa porque los bloques religiosos son muy heterogéneos. Los católicos conservadores apoyan con tanta pasión a Bolsonaro como sus pares evangélicos. En cambio, en el campo evangélico, sectores pobres añoran la gestión de Lula de 2003 a 2010, durante la cual pudieron comprar alimentos y tener poder adquisitivo. Estudios de caso muestran, que evangélicos moderados consideran que Bolsonaro los usó y que no es un verdadero cristiano, como lo indicaría su rechazo para proteger la salud pública durante la pandemia del coronavirus.

No debemos olvidar que Lula, de origen muy humilde, fue educado por la Iglesia católica. Formó parte y fue dirigente de la pastoral operaria en Sao Paulo. Tuvo apoyo, entonces del cardenal Paulo Evaristo Arns, quien lo sostuvo y defendió en la emblemática huelga metalúrgica del corredor ABC en 1979, en Sao Paulo. El acontecimiento lo convirtió en una figura pública de oposición ante la dictadura militar de entonces. Lula formó el Partido de los Trabajadores (PT) acogiendo a católicos progresistas de aquella época. En especial integrantes y agentes de pastoral de las miles comunidades de bases. Siendo presidente, Lula integró a distinguidos católicos a su gabinete. Sobresalen Frei Betto y en especial a Herbert de Souza, el famosísimo Betinho que encabezó el ambicioso y emblemático proyecto llamado Hambre Cero .

Lula, que viene socialmente desde muy abajo, ha expresado que su acceso a la presidencia era prueba de la existencia de Dios, pero no se adentró en su espiritualidad. Afirmó que piensa tratar a todas las religiones por igual, incluidas las afrobrasileñas, ignorar las rivalidades religiosas y todo lo que pueda ser visto como una guerra religiosa. Con un aliento laico dijo: Aprendí que el Estado no debe meterse con la religión, que no debe tener una iglesia. Debe garantizar el funcionamiento y la libertad de todas las iglesias que la gente quiera crear .

El levantamiento de la más reciente encuesta del Ipec, muestra que Lula tiene 52 por ciento entre católicos contra 26 por ciento de Bolsonaro. El presidente actual, en cambio, cuenta con el apoyo de casi 50 por ciento de los evangélicos, según una encuesta de Datafolha después del 2 de octubre. Y Lula tiene 32 por ciento de aceptación evangélica. Respecto a los ateos y agnósticos, el ex presidente consolida 54 por ciento de las intenciones de voto, ante 22 por ciento de Bolsonaro.

La cuestión de fondo no es si la religión politiza el proceso. Son los fundamentalismos pentecostales y el conservadurismo católico que utilizan y manipulan lo religioso para fundamentar sus proyectos. Así como manipulan la fe y la teología para descalificar y justificar la guerra sucia.