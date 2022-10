Europa Press, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. 18

Madrid. El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud concluyeron que los datos disponibles no son suficientes para recomendar de forma preferente la vacuna contra el covid-19 adaptada a ómicron en lugar de las originales dosis de refuerzo.

En su informe, presentado ayer en rueda de prensa tras su reunión del 3 al 6 de octubre, este grupo de expertos recordó que por el momento no se tienen datos sobre la eficacia en el mundo real de las nuevas vacunas.

No tenemos datos del mundo real de si son eficaces o no por el momento, pero sabemos que son seguras y generan una respuesta inmunitaria que puede ayudar a controlar el problema , esgrimió el líder del SAGE, Alejandro Cravioto.

El secretario ejecutivo del SAGE, Joachim Hombach, indicó que los datos certifican su seguridad e inmunogenicidad , pero no su efectividad real. Los datos inmunológicos apuntan que tiene ligero o mejor rendimiento. Pero hasta que no sea cuantificable no podemos enfatizar su uso , resaltó.