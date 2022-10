Laura Gómez Flores y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. 16

La llamada glorieta de las mujeres que luchan, ubicada en Paseo de la Reforma y Morelos, no será retirada y se garantizará la seguridad de quienes ahí estén durante las movilizaciones programadas para este 12 de octubre, anunció el subsecretario del Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz.

En una reunión con mujeres y familiares de víctimas de violencia, quienes hace un año tomaron dicho espacio, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), rechazó que se tenga prevista la develación de la Joven de Amajac.

Agregó que también es falso que vayamos a retirar a quienes ahí se encuentran: mientras continúe el diálogo, no se tocará un pasto o el tendedero (con las imágenes de víctimas) colocado a su alrededor .

Luego de dos años de que no se realizaron movilizaciones en torno a esa glorieta por la pandemia de covid-19, en la prevista para hoy vamos a cuidar que no haya algún intento de agresión o se atropellen los derechos de quienes ahora la ocupan . La CDHCM estará en el sitio, aunque no hay ninguna instrucción u operativo que implique el retiro y/o inauguración de algún monumento , afirmó su titular, Nashieli Ramírez.

La titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez, planteó la posibilidad de que convivan en dicho espacio los monumentos de la mujer de Amajac con el de la justicia, representado por una mujer con el brazo en alto.