Miércoles 12 de octubre de 2022, p. 15

Un tribunal federal rechazó el traslado de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal (PF), del penal federal del Altiplano, en el estado de México, al Reclusorio Oriente. El ex funcionario permanece privado de la libertad desde julio de 2021 ya que se le imputa el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, para obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

El tribunal federal confirmó la resolución del juzgado sexto de distrito de procesos penales federales, quien en primera instancia determinó que el ex mando policiaco, quien fuera cercano colaborador de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico, continúe interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La defensa legal de Cárdenas Palomino argumentó que en el Reclusorio Oriente hay personas presas de perfil similar al de su cliente, incluso ex gobernadores, por lo que no existe justificación alguna para violentar el derecho de igualdad. No obstante, el juez consideró infundadas las declaraciones del abogado.