Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó ayer a la oposición a comenzar a definir la postulación de su candidato presidencial, pues manifestó que, según expresiones de los protagonistas, hay como 38 aspirantes.

Tampoco les voy a estar asesorando, pero que les ayude eso para que dejen de estar haciendo el ridículo , agregó el mandatario en la conferencia matutina del martes. Instó también a que los opositores definan su programa, porque no se les conoce ninguna propuesta de gobierno y eso es lo principal.

Los comentarios de López Obrador ocurrieron pocas horas antes de la presentación de una nueva organización política de cara al proceso electoral, encabezada por Claudio X. González, que es como el jefe . El Presidente ironizó con la capacidad operativa del empresario: Que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas. Como él no sabe de esto, no está de más darle un consejo, no cualquier consulta causa honorarios . Declaró a continuación que los ciudadanos votan por la organización, el candidato y el programa.

Añadió que la oposición conservadora está moralmente derrotada y cuestionó los métodos de sus adversarios para enfrentar la gestión del gobierno: “Imagínense lo que gastan, el dinero que les cuesta la guerra sucia, la calumnia como práctica política”.

Sin mediar pregunta, aludió a la aparición del libro El rey del Ca$h, en el que se señalan presuntas operaciones ilegales para financiar su movimiento: Tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20. Nada más que yo tengo, pues, un escudo protector, que es mi honestidad .

Tras esos comentarios siguieron preguntas a gritos de los reporteros, a las que el Presidente reaccionó así: “No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad, aún sin pruebas, y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada.