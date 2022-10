E

n el intermezzo de las devastadoras represalias de Rusia –después del cuádruple bombazo al Nord Stream y el demoledor ataque a la infraestructura del puente que conecta a Crimea con Rusia–, reseñadas por el brasileño Pepe Escobar (https://bit.ly/3Ms3YhU), el incorregible cuan trágico comediante jázaro Zelensky alentó a que la OTAN –dudo que la force de frappe de Francia le haga caso– lance ataques nucleares preventivos contra Rusia, lo cual erizó los cabellos del Pentágono y el Deep State: la OTAN no debe esperar a los golpes nucleares de Rusia y lo que debe hacer es “excluir la posibilidad de que Rusia use sus armas nucleares […] hay que bombardearla preventivamente (https://bit.ly/3CrKqW2)”. ¡Mega-uf!

Moscú sopesa las exigencias de Zelensky como un llamado a una guerra mundial, a lo que la cancillería de Rusia respondió que Occidente inflama la guerra nuclear, y su inestable marioneta Zelensky se ha convertido en un monstruo cuyas manos pueden destruir el planeta , mientras Polonia y Bielorrusia se preparan a entrar al teatro de batalla ucranio.

Jordan Schachtel comenta que el gambito (sic) de la tercera guerra mundial (TGM) de Zelensky fracasará cuando las “piezas cinéticas en el tablero de ajedrez geopolítico han permanecido continuamente en su lugar, debido a que las principales partes del conflicto no desean atestiguar que se desate la TGM (https://bit.ly/3RRLR64)”.

La grave escalada militar –al unísono de la guerra energética de Arabia Saudita/Rusia contra EU que arrodilló a Europa –es imputada a que EU atiza las llamas , según el portal oficioso chino Global Times (https://bit.ly/3euwpyV). Durante su gira electorera para pretender conservar la mayoría de los demócratas en el Senado, Biden externó que no se debía subestimar (sic) el peligro extraordinario del despliegue de armas nucleares tácticas (sic) de Rusia que podría desembocar en un Armagedón (https://bit.ly/3Exhui8).

AP, uno de los portavoces del Deep State, diluyó el vino bélico de Biden que rebasa los límites de la presente evaluación del espionaje de EU cuando sus “funcionarios de seguridad insisten en que carecen de evidencia (¡megasic!) de que Putin tiene planes inminentes para un golpe nuclear (https://yhoo.it/3Vfh71P)”.