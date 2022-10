L

os grupos conservadores del país se empeñan en desacreditar los programas sociales de la actual administración. México Evalúa, por ejemplo, dice esto: “¿Se propone algo excepcional para los programas de subsidios en 2023? Bueno, éstos llegarían a 951 mil millones de pesos, un aumento de 15 por ciento (124.9 mil millones) respecto a 2022. Se alcanzaría así el mayor monto de la actual administración, pero sería apenas 2.2% (20 mil millones) mayor al promedio de 2013 a 2018, y no se superarían los récords alcanzados en 2014 y 2015. No, este gasto no es realmente algo excepcional…” Y agrega: “Lo que sí es excepcional en la actual administración es la concentración de recursos en algunos cuantos programas consentidos. El resumen: las Pensiones de Adultos Mayores –enfocada en transferencias directas a la población– acaparará 35% del gasto”. No lo admite México Evalúa, ahora las transferencias de dinero llegan a los pensionados directamente a sus manos, sin intermediarios. Y antes el billón de pesos se esfumaba en decenas de programas patito.

La coronación

Además de la coronación de Carlos III de Inglaterra, estos días tendrá lugar otra. Se trata de la entronización del líder de China comunista, Xi Jinping. Está reunida la Asamblea Popular Nacional, y congrega a más de 300 diputados de todo el país. En la sesión de apertura quitó el límite de dos mandatos, por lo que Jinping podrá ser relegido una tercera vez y más, si lo desea. La releccion indefinida inquieta a algunos, les hace recordar momentos de inestabilidad, con consecuencias en el ámbito social, político y económico. La justificación para que se sostenga en el poder es la misma que se escucha en otros países: la complejidad de los problemas lo exigen. El gigantesco país con el que México tiene relaciones importantes, pero no tan extensas como pudieran ser, se asoma a la era Jinping .

Se detiene la inflación

La inflación general en México se mantuvo estable en septiembre, cuando se ubicó en 8.7 por ciento a tasa interanual, como en agosto. Sin embargo, ahora necesita bajar, le queda un largo trecho para descender a 3 por ciento, que es la meta del Banco de México. El subsidio a la gasolina y el diésel ha dado buenos frutos, ha contribuido a anclar la carestía, ahora falta ver los resultados del acuerdo renovado con empresas productoras y supermercados para bajar 3 por ciento de los precios, como promedio. El 29 de septiembre, el Banco de México volvió a elevar la tasa clave de interés en 75 puntos básicos, a 9.25 por ciento, porque aún persisten fuertes presiones en los precios. Probablemente volverá a hacerlo antes de que termine el año y la tasa se ubicaría en 10 por ciento. Y aun así habrá suicidas que compren a crédito.