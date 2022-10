Distinguidos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): desde hace ocho días he intentado vía telefónica a oficinas de la zona metropolitana de Guadalajara y por plataformas de Internet hacer el trámite para renovar mi pasaporte, lo que hasta ayer, a las 10:30 horas, era totalmente imposible.

He leído quejas en este espacio por malas prácticas en el servicio del Mexibús que opera de La Quebrada, Tlalnepantla, a Las Américas, Ecatepec, y puedo decir que ya lo viví en carne propia.

El 21 de septiembre, en la estación Las Flores Zacahuitla de Coacalco, a las 13:40 aboné 50 pesos en la tarjeta de recarga. Al usarla me di cuenta que me cobró doble pasaje, dejando saldo de 32 pesos. Al verificarlo retiró 9 pesos más, es decir, otro pasaje.

Informé a la encargada, que sólo dijo: yo no estoy manipulando la tarjeta, y mejor pase antes de que le vuelvan a cobrar . El proceso de aclaración duró 20 segundos, al querer entrar ya había prescrito el tiempo y tuve que pagar el cuarto pasaje para seguir mi camino.

Tres horas después me presenté en el módulo de aclaraciones donde confirmaron mis sospechas: el sistema está diseñado para atracar, pues según Lucía Martínez (la persona que me atendió) el mal funcionamiento de los torniquetes no es responsabilidad de la empresa sino del usuario que tarda en retirar la tarjeta .

Pregunto: ¿quién representa y protege los derechos de los ciudadanos mexiquenses, el gobierno local, el federal o ambos? Entiendo que es materia de la Profeco, por lo que pido de manera atenta a Ricardo Sheffield verificar los procesos de cobro en esa empresa.

Daniel Moctezuma Jiménez

Invitación

Conferencia La crisis del capitalismo global en América del Norte

Invitamos al público en general al ciclo de conferencias La crisis del capitalismo global en América del Norte , actividad organizada por el área de teorías aplicadas y economía internacional, el grupo de trabajo Fronteras, regionalización y globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio.

La cita es mañana, a las 17 horas. Iniciaremos con la conferencia Crisis del capitalismo global y neofascismo en el Brasil de Bolsonaro , contaremos con la presencia de invitados de México, Brasil y Estados Unidos.

Aula magna Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía-UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán).

Habrá transmisión en vivo. Anexamos el programa completo de actividades en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/ fronteras.global.clacso/posts/ pfbid02HsSdetvQmhgLKsg ELCHNmhem6evCK4q7kxAYRTU t4qdvAdmLz9bGxUxFEZTUxVinl

Martín López Gallegos, Facultad de Economía, UNAM