▲ Eileen Ryan, madre de los actores Sean y Christopher y del músico Michael Penn, murió el domingo en su casa en Malibú California, según la portavoz de la familia. Actriz que participó en diversas series de televisión y cine. Sus papeles cinematográficos: Parenthood y Benny & Joon. También actuó en filmes con sus hijos, At Close Range, I Am Sam,The Indian Runner y The Crossing Guard. En imagen, la artista en el estreno de la cinta Milk, en Beverly Hills, California, en 2018. Foto Ap