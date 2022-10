Cervantes Díaz mencionó que la iniciativa privada propondrá un incremento salarial para el siguiente año que no rompa con el equilibrio, pero sobre todo que no dispare la inflación.

Dijo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aún no convoca a la mesa para que el sector privado y el gobierno discutan el tema, aunque se han hecho ejercicios.