De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. a11

El argentino Lionel Messi encabeza la lista de los 100 mejores futbolistas en la historia, misma en la que el mexicano Hugo Sánchez fue tomado en cuenta, según la revista Four Four Two. El Pentapichichi, quien es el único tricolor que figura en el top-100, fue ubicado en el puesto 83, en una clasificación en la que se encuentran Diego Armando Maradona (2°), Cristiano Ronaldo (3°), Pelé (4°), Zinedine Zidane (5°), Johan Cruyff (6°), George Best (7°), Franz Beckenbauer (8°), Ferenc Puskas (9°) y Ronaldo (10°), entre otros. En su momento, la IFFHS nombró al canterano de Pumas el mejor futbolista nacional del siglo XX y el número uno de la Concacaf.