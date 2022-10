De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. a11

Ricardo Peláez fue cesado de la dirección deportiva del Guadalajara. Después de reunirse con Amaury Vergara, dueño del club, y escuchar a los integrantes del consejo directivo, quienes determinaron que dejara el cargo, el ex futbolista cerró su ciclo aceptando errores en su gestión de tres años, fracasos diría yo , como la contratación de varios jugadores y la promesa de conseguir campeonatos.

Mover al técnico (Ricardo Cadena) o a tres o cuatro elementos ya no alcanza en una institución de este tamaño , sostuvo en conferencia de prensa, manteniendo la guardia alta ante cada cuestionamiento. Cuando llegué aquí prometí muchas cosas, pero no me arrepiento. A donde vaya lo voy a seguir haciendo. Chivas es un reto apasionante, tal vez el más difícil de mi carrera como directivo. Conozco el éxito y el fracaso. No me pagaron para venir a aprender sino a solucionar un tema en el que al final fallé .