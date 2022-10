Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. a10

En su informe global sobre la corrupción en el deporte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó un aumento de actividades fraudulentas en el manejo de instituciones y competencias deportivas, debido al crecimiento de apuestas ilegales. En el caso del futbol en México, reve-la el organismo a La Jornada, los arreglos ocurren cuando el fin es otorgar una ventaja deportiva, con la que se puede evitar un descenso o asegurar algún tipo de resultado sobre el que existe una apuesta relacionada.

De acuerdo con datos de la Unodc, dichos mercados resultan atractivos para el crimen organizado por la posibilidad de apostar no sólo en el desenlace de un torneo, sino en las probabilidades de que sucedan ciertos hechos durante su desarrollo. El número de tarjetas amarillas en un partido, por ejemplo , explica Luz María Guzmán Lozano, titular del Programa de Prevención y Lucha contra la Corrupción en México. Lo mismo ocurre con los goles, la cantidad de tiros de esquina, faltas o remates a la portería. El gran anonimato de estas actividades permite, a su vez, el lavado de dinero por la liquidez que involucran y el rendimiento que ofrecen para la inversión .

Aunque en la Liga Mx no se cuenta con información al respecto , en el futbol de Argentina, El Porvenir, club de la cuarta categoría, presentó hace unos meses ante la justicia el testimonio de cinco jugadores que admitieron frente a sus compañeros haberse dejado ganar a cambio de recibir dinero del mercado de apuestas. Me mandaron un mensaje por WhatsApp: me ofrecieron dinero para dejarme hacer goles y me lo triplicaban si hacía un penal , comentó el portero Diego Córdoba en la denuncia, según medios locales.

Leyes laxas