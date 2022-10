L

a Academia Mexicana de la Historia ha distinguido a dos historiadores chihuahuenses nombrándolos como corresponsables en su estado. Se trata de dos figuras destacadas, no solamente por sus aportes a la historiografía, sino porque a lo largo de más de cuatro décadas, Jesús Vargas Valdés y Víctor Orozco han tenido presencia importante dentro de la vida cultural de Chihuahua y del país. Los inicios de su participación política se remontan a los años 60, pero desde entonces han tenido un largo recorrido. Hoy, Víctor Orozco es profesor emérito por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su producción bibliográfica da fe de sus aportes en temas claves para entender la historia del norte de México. Además, fundó la revista Cuadernos del Norte y luego dirigió Chihuahua hoy, un compendio de varios volúmenes sobre economía, historia, política y cultura. El reconocimiento a su liderazgo moral lo hizo acreedor al nombramiento como defensor de los derechos universitarios de la UACJ.

Hijo de padre minero, Jesús Vargas Valdés ha sido un intelectual orgánico a la base social de donde proviene. Desde muy joven participó en movimientos sociales autogestivos y se desempeñó en la docencia. En 1968 participó en el movimiento estudiantil como representante de su escuela en el Comité Nacional de Huelga. Más tarde se incorporó al movimiento urbano popular. Sin embargo, también ha participado en procesos institucionales, como la creación del Instituto Chihuahuense de la Cultura, en el que colaboró como consejero técnico electo por sus iguales. Fue parte del equipo de investigadores que desarrollaron el proyecto Historia General de Chihuahua, enfoncándose en el estudio de los movimientos sociales. Durante años buscó que se esclareciera la desaparición de Nellie Campobello y recorrió ciudades hablando con gente que la conoció. Su labor de rescate del legado de la escritora ha sido sobresaliente. A ello se debe la reconstrucción de ciertos aspectos de su vida y el rescate de una parte poco conocida de su obra: su poesía. Francisca ¡yo!, publicada en colaboración con Flor Garduño, da cuenta de ese aporte. Vargas Valdés ha hecho un significativo trabajo de divulgación tanto en medios impresos como en las redes sociales. Su columna semanal La Fragua de los Tiempos inició en un periódico hace más de 30 años y continúa en medios digitales. Versátil en sus intereses intelectuales, el historiador ha incursionado como lexicógrafo para estudiar el habla regional. El resultado es el libro Chihuahuismos: dimes y diretes, modismos y malarazones de uso regional: obra disidente del buen hablar.

Si bien el villismo lo apasiona y esto lo ha llevado a abordar aspectos controvertidos de este personaje icónico de la Revolución Mexicana (veáse Villa bandolero), también se ha ocupado de resaltar las contribuciones de revolucionarios menos conocidos, como Máximo Castillo. Su interés por reconstruir el villismo como movimiento social fue reconocido en su momento por Friedrich Katz en su clásico The Life and Times of Pancho Villa.