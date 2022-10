Los mexicanos no confían en su justicia, porque, además, cuando se es juez o jueza y se resuelve un caso, siempre hay una parte inconforme, porque siempre hay una parte que pierde y que podrá atribuir esa derrota a razones meta jurídicas, incluso de corrupción y de favoritismo , afirmó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Los mexicanos no confían en su sistema de justicia, por lo que es necesario ahondar en los esfuerzos para difundir y hacer entender a la ciudadanía la relevancia que tiene el trabajo del Poder Judicial de la Federación, señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, durante la clausura de las mesas itinerantes Una jueza y un juez federal en tu vida, que se realizaron del 3 de febrero al 3 de octubre del presente año, en las 32 entidades del país.

Decir que los jueces sólo hablamos por nuestras sentencias es decir que los jueces no hablamos, que únicamente lo hacen las sentencias. Una sentencia bien elaborada, bien argumentada, pero que se da en el Olimpo cerrado, en una caja de cristal, que no llega a la gente ni se explica a la gente, no abona a la legitimidad , agregó.

Defensa de TikTok

Zaldívar defendió por ello sus apariciones en redes sociales donde ha aparecido con su perro o explicado las implicaciones legales de la conducta que se volvió muy frecuente de aventar muñecos del doctor Simi a los artistas durante sus conciertos.