Martes 11 de octubre de 2022, p. 7

México presentó un segundo juicio contra el comercio ilegal de armas ante cortes de Estados Unidos; ahora demanda a cinco empresas con sedes en Arizona, donde se han vendido pistolas, fusiles y municiones utilizadas por organizaciones criminales que operan en nuestro país, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Las empresas demandadas son Diamondback Shooting Sports, Inc; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC, y Sprague’s Sports, Inc, las cuales poseen tiendas de ventas de armas en Tucson, Phoenix y Yuma.

En un video, el funcionario informó que se trata de las compañías que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México .

La cancillería acusa que estas firmas, de manera sistemática y rutinaria, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de uso militar, a organizaciones criminales de México, mediante prestanombres, una estrategia conocida por el término en inglés de straw purchasers.

Los abogados que encabezan la estrategia legal del gobierno mexicano son Steve Shadowen, de Shadowen PLLC, en Austin, Texas; y Jonathan Lowy, de Global Action on Gun Violence, de Washington, detalló la SRE, que afirmó que se trata de juristas de reconocido prestigio en el campo de control de armas y daño transfronterizo.