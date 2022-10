Los productores de carne tienen cautivo el mercado, y no son muchos. Entonces se les protege, tenían tomadas las instituciones. Vamos entendiéndonos, vamos a seguir apoyando la producción, porque lo que queremos es producir en México todo lo que consumimos, pero al mismo tiempo, si tenemos un problema de inflación, lo tenemos que atender, porque nos afecta a todos, y más a los pobres .

¿Qué es lo que estamos haciendo? Quitando burocracia, simplificando y que no se utilice lo de Senasica, lo de sanidad, como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación. Son partidarios del libre mercado, nada más en los bueyes del compadre. Yo represento aquí al pueblo de México, no represento a grupos, por legítimos que sean sus planteamientos, siempre se tiene que buscar resolver a partir del interés general.

Son partidarios del libre mercado, nada más en los bueyes del compadre. ¿Qué no son ellos partidarios de la libre competencia? , subrayó el mandatario durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional.

Aprovechó para criticar que el titular de Senasica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, tenga alrededor de 30 años en esa instancia, donde es protegido por los grandes productores. Ya, ya, ya, que vengan otros .

Puso de ejemplo el tema de la carne de Argentina, donde se argumenta que no se puede importar debido a que tiene fiebre aftosa, (pero) no se ha encontrado nada, fue algo que sucedió hace 30 años. Argentina su principal producto de exportación es la carne y está vendiendo a Estados Unidos y su principal comprador de carne es China, y resulta que no puede entrar carne argentina a México .

Planteó que al eximir de los requisitos y trámites de sanidad e inocuidad a las 15 empresas participantes en el Apecic se pretende simplificar la burocracia, a la vez que la calidad de los productos alimentarios corresponderá a la buena voluntad de esas compañías.

“Es un acuerdo a partir de la buena voluntad. A ti se te da una licencia para importar y puedes traer pollo, huevo, carne, arroz, alimentos y tú te haces cargo. Tú como empresa te haces cargo de que esos alimentos estén bien, que no enfermen a la población. Si pasa algo, tú eres el responsable, pero confiamos en ti (…) esto va a facilitar que tengamos carne, que tengamos pollo, que haya más competencia y que de esa manera el precio de estos alimentos no aumente, eso es lo que estamos haciendo.”