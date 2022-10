Que quede claro, insistió la legisladora y dirigente del partido guinda, que Morena no está de acuerdo con el pacto en Zacatecas, es riesgoso y es una presión a la soberanía. Es inaceptable .

En Morena y la Cuarta Transformación, subrayó la senadora Hernández, no estamos de acuerdo en involucrar a las agencias de Estados Unidos, la agencia antidrogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en tareas de seguridad .

No estamos de acuerdo en este tipo de convenios, que podrían partir de una buena intención, pero permiten una vulneración a la soberanía.

La secretaria general de Morena hizo un llamado a todos los gobernadores del país, no sólo a los del partido guinda, a que sean respetuosos y cuidadosos de la Constitución y las leyes .

La senadora precisó: El gobernador de Zacatecas, Monreal, ya aclaró que no hay convenio. No lo suscribió. Vamos a reiterar ese llamado a que se respete la Carta Magna y las leyes y no permitan que se vulnere la soberanía .

Recordó que el Presidente hace meses hizo un llamado a la Usaid a no financiar a organizaciones sociales que en la práctica se dedican a golpear a este gobierno. Creo que la diplomacia tiene conocimiento de hasta dónde están esos límites. Lamentablemente en los gobiernos del viejo régimen había una permisividad excesiva .

Por otra parte, la senadora priísta Claudia Anaya resaltó: Cuando hay convenios o acuerdos internacionales ratificados por el Senado no hay ningún problema en que un gobernador quiera llevarlo a su estado, como capacitación a cuerpos policiacos. Pero en este caso se encienden los focos de alerta por los alcances operativos de agentes de DEA y FBI y Zacatecas, y no hay un texto escrito que clarifique límites y parámetros de actuación .