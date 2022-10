No quiero decir que así vaya a suceder, pero, ¿qué pasaría? Por lo pronto, quienes invirtieron en la sagaz hazaña quizá estén reclamando la efectividad del producto adquirido, porque de momento no se mira muy preocupados a los uniformados ni a los no uniformados.

Así las cosas, la investigación empezó por casa, lo malo es que será muy difícil enterarnos de lo que el Ejército logre hallar en sus pesquisas, porque ellos no saben transparentar la información y es probable que la verdad del caso se quede encerrada en algún otro archivo que en algún otro momento será hackeado o vendido. Así es la historia de esa corporación.

De pasadita

En lo que queda del PRD en la Ciudad de México, es decir, unos cuantos que ya no tienen cabida en ningún lado, hay, imagínese usted, una rebelión contra los chuchos.

No, no es broma. Alguien que no ha querido entender que el PRD no tiene líder, sino dueño, o dueños, reclama democracia dentro del organismo.

Y si no fuera porque lo hemos visto escrito, simplemente no lo creeríamos. Desde hace un buen tiempo los amarillos se convirtieron en un negocio electoral.

No obstante, y con todos los datos frente a sus ojos, muchos políticos metidos en el partido decidieron mantenerse en el organismo en espera, seguramente, de mejores tiempos y haciendo caso omiso a una realidad aplastante.

Ahora parece que ya no hay remedio; por el contrario, lo más probable es que cualquiera de los Chuchos despida de su negocio a quienes se han atrevido a cuestionar la pertenencia del PRD.

Lo malo para todos los que se quedaron en ese partido, y que ahora pueden perder la chamba, es que ya no hay lugar en otro partido. Ni modo, así es esto de la grilla.

