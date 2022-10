Al negarme y dirigirme a mi casa, éste me golpeo y perdí el conocimiento. Poco después de despertar llegaron los policías, a quienes solicité detener al agresor y al sujeto que me amenazó, pero se negaron. De esta forma comenzó mi lucha contra la indiferencia, negligencia e incompetencia de las autoridades.

De inicio el agente ministerial y el juez cívico se negaron a recibir mi denuncia. A pesar de que los vecinos me seguían amenazando, cada que pedía una patrulla los policías rechazaban detenerlos.

Sólo cuando acudí a la CDH-CDMX e hicieron recomendaciones al Ministerio Público y al juzgado cívico, éstos recibieron mis denuncias; además me otorgaron medidas de protección.

Por la pandemia las audiencias se postergaron. En 2021 acudí al juzgado cívico y me comentaron que habían perdido mi denuncia, y no obstante interponer otra queja en la CDH CDMX, mi expediente siguió perdido . Al MP no dejé de acudir, pero siempre me decían que las audiencias se aplazarían.

El jueves pasado fui a preguntar por mi denuncia, pero el agente del MP dijo que estaba archivada y al preguntar por qué, me ignoraron. Estoy preocupado por mi seguridad, pues me retiraron las medidas de protección hace un mes.

Hago responsable al MP VC-5 y al juzgado cívico VC-5 de cualquier daño a mi integridad física.

Asimismo pido a la autoridad competente que me auxilie para resolver este problema. El folio de la denuncia perdida es: CI-FIVC/VC-5/UI-1S/D/00098/06-2020

Joaquín Torres Olopa

Invitaciones

Debate abierto y análisis sobre Ayotzinapa

El Colectivo Morena Chilangos hace una atenta invitación al debate abierto y análisis Ayotzinapa: de la verdad histórica a crimen de Estado ¿Qué sigue? La introducción y moderación estará a cargo de Francisco Pérez Vega.

Hoy a las 18 horas en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto y paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán.

Colectivo Morena Chilangos

Lectura de poemas dedicada a Pita Amor

El Día de las Escritoras se conmemora el 18 de octubre, motivo por el cual invitamos al público en general a la lectura de poemas y relatos cortos de amor. El acto estará dedicado a Pita Amor. Los esperamos el 17 de octubre a partir de las 17 horas, en el restaurante La Sazón de Tlalpan, Plaza de la Constitución 17, centro de Tlalpan.

Presenta y coordina Andrea Bárcena. Escribe y manda tu poema al número de WhatsApp 55-3928-1512, [email protected] Entrada libre.

Plática Enrico Fermi, último César de Roma

Se invita a la comunidad politécnica y al público en general, en el contexto de la Feria Internacional del Libro (FIL) del IPN, a la plática Enrico Fermi: último Cesar de Roma, teoría y experimento .

Mañana, a las 13 horas, en el foro Newton de la 39 FIL-IPN, impartida por Rubén Mares Gallardo