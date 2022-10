A

fines del siglo XX, cargando con el siglo más devastador para el planeta en términos medioambientales y climáticos, con independencia de la tragedia del covid-19 y la guerra en Ucrania, la responsabilidad de los gobiernos y las empresas con estos temas era marginal. El tópico se asociaba a una suerte de política hippie-ecologista, fuera de lugar, que, seamos francos, nadie tomaba en serio.

Esas generaciones, los Baby-boomers, la generación X, (es decir, las posteriores y anteriores de la Segunda Guerra Mundial) asimilaban los efectos del cambio climático como problemas del futuro; asuntos que había que atender cuando hubiera tiempo y presupuesto, tema importante, por supuesto, pero no urgente . Hoy, sin duda, esa ecuación se ha venido abajo!! Todos vemos con asombro y frustración, cómo los efectos devastadores del cambio climático que se preveían para 2050, están ocurriendo este mismo lunes. Incendios incontenibles en los bosques, los niveles del mar subiendo alarmantemente en todo el Caribe; tifones; huracanes más fuertes, más frecuentes, más largos. Una pérdida acelerada de la biodiversidad, ese frágil equilibrio invisible que hemos valorado poco y que hoy se nos escapa entre las manos. Trillada la frase por aquella famosa película ( Soilent green), pero el futuro nos ha alcanzado.

Ante este escenario, veo dos agendas inconexas, contradictorias. Una que alienta, otra que derrumba esperanzas. Por un lado, el sector financiero, las empresas, los gobiernos, los consumidores han entendido que el ritmo de depredación medioambiental es insostenible. Que no hay rentabilidad de corto plazo que valga la crisis que hemos configurado en tan poco tiempo. Esa agenda hoy ha puesto incentivos claros al dinero, a los fondos que mueven al mundo, para migrar a empresas con una agenda clara de neutralidad de carbono, de reducción de emisiones. En los próximos 20 años, el fondeo de empresas y gobiernos será significativamente más caro –así de claro, en tasas de interés– si no adoptan una política consistente de medición y mitigación del impacto ambiental. No nos queda otra, no sólo no nos queda tiempo, ya vamos muy tarde. Los objetivos del milenio se quedaron cortos, el Acuerdo de París, la COP16, han ayudado a generar un sentido de urgencia colectiva, sí, pero tampoco llegarán a las insuficientes metas trazadas en 2030. No lo acabamos de entender, pero de 2030 a 2050 la vida en el planeta cambiará drástica y aceleradamente, dada la incapacidad de nuestra especie para frenar la vorágine destructiva y tomarse en serio un futuro medianamente sostenible para 7 mil millones de personas.