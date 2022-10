De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de octubre de 2022, p. 9

En su primera gira de trabajo por Tamaulipas desde que asumió el nuevo gobernador, Américo Villarreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó la refinería de Ciudad Madero. Vía Twitter, informó que al llegar a la Presidencia de la República, en 2018, esta refinería en Madero estaba parada. Después de invertir 8 mil millones de pesos, está procesando 105 mil barriles diarios de petróleo .

López Obrador visitó este fin de semana las refinerías de Dos Bocas, Tabasco; la de Minatitlán, Veracruz; el sábado acudió a las refinerías de Tula, Hidalgo, y de Salamanca, ­Guanajuato.