Detalló que el 5 de marzo pasado comió con Villarreal en el restaurante El Cambalache, ubicado en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México, y fue allí donde se acercó a pedirles una foto alguien que dijo ser empresario, Gerardo Vázquez Barrera. “Nosotros ignoramos quién era y no le dimos importancia y fue meses después que se filtró la fotografía a un periodista, quien sostuvo que se trataba de El Gerry, un capo de un cártel de la droga, y comenzó el golpeteo en redes sociales.

El senador de Morena, José Narro, aseguró que el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, junto con otros personajes cercanos a Felipe Calderón fraguaron la campaña sucia que trató de ligarlo a él y al actual mandatario estatal, Américo Villarreal, con el crimen organizado y la desaparición de dos marinos.

Narro detalló que se ha logrado investigar que en realidad ese día los marinos sí estaban en una mesa contigua, pero acompañaban a Vázquez Barrera y eran escoltas del secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez.

“Este último, que es capitán de corbeta de la Armada, es quien me ha acusado de que yo pedí a los dos marinos como guardaespaldas, pero ante la FGR están las pruebas de que fue él quien solicitó a uno de mis colaboradores, el 8 de marzo y a través del correo electrónico, que le hiciéramos el favor de firmar un oficio, de fecha anterior, en el que yo solicitaba se me asignara a los ahora desaparecidos porque desde dos días antes no se presentaban.

Lo rechacé y tanto los mensajes como el oficio alterado fueron remitidos a la FGR , donde se le hizo la huella digital.

El senador de Morena dijo que el 6 de marzo, fecha en que al parecer desaparecieron los marinos cuando regresaban a Acapulco, él estuvo en el Word Trade Center, en un encuentro de presidentes municipales, por lo que cuenta con los videos que muestran que entró y salió solo del lugar, pero además pidió a la FGR su geolocalización por medio del teléfono celular.