Así, PAN y PRD han insistido en que el PRI fracturó la moratoria al proponer la iniciativa elaborada por la diputada priísta Yolanda de la Torre, para que se extendiera la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. No obstante, el argumento de Moreno y de la dirigencia del tricolor se enfoca en que esa propuesta no formaba parte de ningún compromiso, ni firmado ni verbal, y respondió que su partido tiene agenda propia porque nos debemos a nuestros votantes, a las personas, mujeres y hombres, que viven el diario embate de la delincuencia. Una alianza electoral con coincidencias legislativas no tiene que poner una lápida a la agenda de cada uno de los partidos, y si en algo no coincidimos debemos apelar a la tolerancia .

Incluso, en los hechos, el PRI junto a sus aliados votaron en contra de las iniciativas eléctrica y de la Guardia Nacional, y el tricolor ha adelantado que rechazará la iniciativa del gobierno en materia electoral.