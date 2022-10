Aún no comienza el proceso electoral en el estado de México, donde se habrá de elegir a gobernadora o gobernador el año próximo, y en cientos de bardas y espectaculares de la entidad la promoción de aspirantes se percibe de forma constante. Se observan fotos, frases y nombres de quienes pretenden incluirse en la contienda. En ningún caso los partidos han involucrado sus siglas, y eso sí en la mayoría esa promoción está financiada por revistas que se dicen especializadas (Mundo Ejecutivo, Alcaldes, Líderes).

La inexistente regulación electoral en materia de espectaculares y bardas, tanto en el ámbito federal y en el terreno local, propicia que la llamada precampaña electoral se encuentre en su mayor nivel en distintas regiones mexiquenses.

Son distintas las revistas, para segmentos muy identificados, las que además de posicionar en las preferencias a quienes aspiran a gobernar, no aportan mayor información sobre los montos financieros que ocupan para esa promoción política disfrazada de portadas.

Así, mujeres y hombres que aparecen sonrientes, cuan productos del jet-set, no tienen obligación de presentar información sobre esos impactos publicitarios. No obstante, en Toluca, ya se advierte que –según calculan colectivos comunitarios– una inversión mínima de 150 millones de pesos para dar a conocer entre la población a los aspirantes a gobernar, cuando todavía no hay indicios del comienzo del proceso electoral legal.