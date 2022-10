Una es la demanda que interpuso Alabama para abolir la norma que establece la conformación de distritos electorales, de forma que fomente la votación de la población negra y de color, basada en el precepto constitucional que garantiza igual protección a los derechos de todos. De proceder, las minorías de color, que integran 25 por ciento del estado, perderían una parte sustancial en la formación de la asamblea local. Sentaría el precedente –o lo que en términos jurídicos se entiende como jurisprudencia– para que otros estados gobernados por republicanos procedieran de igual forma a conformar distritos en los que el voto de la población de color se diluya. Para evitar que esto suceda, como fue en el caso durante la esclavitud, deben cumplir con el Acta de los Derechos Civiles de 1866, designada para dar igualdad de derechos a los individuos que no los tenían.

Otro tema crucial es una interpretación no muy diferente en la aplicación de la política de Acción Afirmativa. Una organización de estudiantes en la Universidad de Harvard, predominantemente de origen asiático, alega que hay discriminación en la admisión de alumnos cuando, acorde con esa política, se aplican ciertas ventajas a los estudiantes de color. Demandó que, en cumplimiento de la quinta enmienda constitucional, se establezca igual protección a todos bajo el principio de imparcialidad, que sobresea esas ventajas. Según especialistas, dicho grupo parece no entender que la cláusula se aplica para resguardar los derechos civiles de los individuos que por razones históricas han sido discriminados: negros, indios, latinos etc. El objetivo de la Acción Afirmativa es reparar esa injusticia histórica y por tanto establecer igualdad de condiciones para todos.

En la agenda de la Corte, los temas de la protección ambiental y la criminalidad son importantes también, pero esperarán en el tintero en agradecimiento a la limitación del espacio.