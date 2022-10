H

asta la columneta misma piensa que ya basta de elucubrar sobre la hipotética reunión de los cinco ex presidentes, con el actual mandatario, en los hermosos patios del Palacio Nacional. Ya hablamos del arribo a esta crucial reunión de don Vicente Fox. Y del segundo: don Carlos Salinas, quien ante el inmediato acoso del primero tuvo que, como don Enrique Peña en la Universidad Iberoamericana, refugiarse en los mingitorios.

Afortunadamente para él, en ese momento, separados entre ellos no más de 50 metros arribaron los ex: Zedillo, Calderón y Peña Nieto. El primero vestía, como fue su sexenio, de gris (fiel a sí mismo, como la suave patria). Seco, enjuto, tieso y con un semblante que podría ser el logotipo de alguna funeraria de la capital. No saludó a nadie, rinconero como de costumbre. Calderón, por su parte, aunque salió con anticipación de La Ópera, iba con retraso, no es lo mismo avanzar de frente que dando un pasito para un lado y el otro para el contrario. Al llegar a la puerta lo reconoció un sargento y, atrevido, le arregló cuello, corbata y lo encaminó por el corredor que lo llevaba al patio en el que estaban sus ¿antecesores, sucesores, colegas, pares? Ellos trataban de acomodarse en el lugar menos desagradable y comprometido. Por fin, la edecana en jefe les explicó que la formación sería en el orden que habían ocupado la Presidencia, iniciando con el inmediato anterior al actual Presidente. Esto significaba que en el centro estaría López Obrador, a su derecha, Peña Nieto, Calderón y Fox y a su izquierda Zedillo y Salinas. En pocas palabras una fila india, como se le llamaba entre los conscriptos o los boy scouts, sólo que de frente. El equipo encargado de tan singular y, supuestamente, reservado evento, estaba conformado por dos mujeres que tomaban las fotos fijas y dos varones provistos de modernos equipos de grabación que, en nuestros paleolíticos tiempos no cabían ni en la más desbordada imaginación. Se había convenido que no habría conferencia conjunta y que nadie, para no entrar en contradicciones, daría entrevistas por separado, lo cual garantizaba que a medio día de ese día, si no es que desde la víspera, ya se habían distribuido de parte de los extintos jefes de prensa (ahora directores de comunicación, medios electrónicos, redes sociales, sondeos de opinión, encuestas, videntes, pitonisos, columnistas, conductores, augures, médiums, echadores de naipes, lectores de ouija y otras muchas versiones de la comunicación terrenal y un poco más allá), algunos boletines sin firma, pero con el consabido aviso: “fuentes generalmente bien informadas…” o “Uno de los presentes, que rogó guardar su identidad nos comentó…”