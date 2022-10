Este martes se dará a conocer la nueva envoltura del mismo producto que nomás no pega: [email protected] es el término escogido como añadidura de la serie de denominaciones del proyecto partidista-empresarial gerenciado por Claudio X. González.

En otro tema delicado, instancias diplomáticas y mediáticas de Rusia aseguraron que se instalaría en México el sistema de geolocalización satelital Glonass. El presidente Putin promulgó la ley correspondiente a un acuerdo con México y en ese contexto la embajada rusa en México y la agencia estatal Sputnik afirmaron que habría tal instalación. La Agencia Espacial Mexicana, de la SICT, y la cancillería, informaron que no hay un acuerdo específico en ese sentido ni la intención de lograrlo. Es decir, no se instalará el Glonass, técnicamente aceptable pero geopolíticamente controversial. ¿Colorín colorado?

Los términos de ese acuerdo, sobre todo en cuanto al monto y formas del apoyo, se darían a conocer en fecha próxima en Washington, dijo el embajador Salazar, quien puntualizó: no todos los gobernadores hicieron lo que hace este gobernador: abrió la puerta para decir, ¿cómo lo trabajamos juntos?, y por eso te doy las gracias mucho, David . A principios de septiembre pasado, Ken ya había estado en Zacatecas con el gobernador y su hermano, el senador Ricardo Monreal. Hablaron de seguridad, violencia y crimen organizado y Ken hizo el compromiso de ayudar .

En Zacatecas, con el gobernador morenista David Monreal como coadyuvante, el embajador Salazar dio un paso antes impensable: cumplió un compromiso al coconducir una reunión en la que se acordó un plan de acción presuntamente pacificadora y justiciera, con ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Control de Drogas (DEA), la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). No se informó en esa conferencia de prensa si el Estado mexicano cambiaría su nombre a tono con alguno del vecino país: ZacaTexas, por ejemplo.

Por membretes no han parado: Sí por México, Va por México, Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México, más otras etiquetas que forman el multiverso del antiobradorismo desesperado. Pero Alito y los demás priístas desalmados reventaron Va por México, así que ahora han debido improvisar [email protected], una elaboración tan hecha a la carrera que no se reparó en que la denominación escogida es similar a la de una Agrupación Nacional Política, [email protected] (como subtítulo, Por un país mejor ).

En diciembre de 2020, la agrupación [email protected] firmó con Morena un Acuerdo de participación en el proceso electoral federal 2020-2021 (https://bit.ly/3SQ1ps2). Tal acuerdo fue firmado por Mario Delgado y Citlalli Hernández, a nombre de Morena, y por Sergio Benito Osorio Romero y Mayra Martínez Salgado, como directivos del partido y la asociación política, respectivamente (por cierto, Osorio Romero es actualmente director general de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México). En Oregón, Estados Unidos, hay también una organización de latinos que se denomina [email protected] (https://bit.ly/3TdfaRH).

Y no deja de ser irónico que la derecha y sus aliados usen la arroba como presunta muestra de inclusión, para significar unidos y unidas (aunque pronuncian unidos ), sin atreverse a una definición como la del partido español de izquierda moderna que inició como Unidos Podemos (nació en mayo de 2016, fusionando al partido Podemos y otras organizaciones) y pasó en 2019 a denominarse Unidas Podemos, como específica y militante reivindicación del feminismo, no como una arroba ([email protected]) que no es realmente inclusiva sino simple, cómodamente alusiva. ¡Hasta mañana!

