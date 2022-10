¿C

uáles fueron los motivos por los que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, renunció a su cargo? ¿Cuál fue la gota de agua que derramó el vaso?

–No fue una gota, fue el chorro –me dice por teléfono en una breve conversación, un día después de su dimisión. Ya estaba en Monterrey, en casa, con su familia.

–Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al Presidente y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras. Además, todos están metidos en la sucesión presidencial.

Tatiana fue la coordinadora general de la campaña que llevó al triunfo al presidente López Obrador, en su tercer intento. Había ocupado varios puestos antes de la Secretaría de Economía. Primero diputada federal, vicecoordinadora de la fracción de Morena, luego declinó la subsecretaría de Gobernación. Aquel entonces me comentó que la razón era que tenía que estar más pegada a la familia en Monterrey, tiene dos hijos jóvenes. Cuando renunció la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín para ocupar la presidencia del Inegi, el Presidente la invitó a ocupar el cargo. Tenía que coexistir con Manuel Bartlett, el director general de la CFE, el de la caída del sistema electoral que permitió que llegara a la presidencia Carlos Salinas de Gortari con una sospecha de fraude en contra de su padre, Manuel Clouthier, y Cuauhtémoc Cárdenas. Había dicho que le negaría el saludo. Una de las tareas que asumió fue el de enlace con el sector empresarial, había dejado el puesto de jefe de la oficina de la Presidencia su paisano y amigo Alfonso Romo.

Me voy