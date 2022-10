Después de todos los absurdos que Brasil ya escuchó de Bolsonaro, surge otro aún más aterrador: revela que comería carne humana; Brasil no aguanta más a Bolsonaro , se escucha una voz en off en el anuncio difundido por la campaña de Lula.

En esa grabación de 2016, el actual presidente brasileño, que en ese momento era diputado, afirmaba en una entrevista con The New York Times que sería capaz de comer carne humana.

Antier, durante una conferencia de prensa posterior a una reunión en Campinas, cerca de Sao Paulo (sureste), Lula desmintió la idea de que esas referencias al canibalismo eran un golpe bajo contra su oponente.

Nosotros no inventamos nada, no es la campaña de Lula que lo dice, es él quien lo afirma a un periodista estadunidense. No es malicia de nuestra parte, solo damos información a la gente sobre nuestro adversario , replicó el ex presidente.

Tensión en campañas rumbo a la segunda vuelta

La tensión en las campaña por la segunda vuelta, que será el 30 de octubre, ha escalado en los últimos días.

El viernes, Bolsonaro, que había mantenido un tono moderado en el último trecho de la campaña, volvió a su estilo más agresivo, llamando a Lula ‘borracho”, mientras lo acusaba de querer traer una cuadrilla de incompetentes para dirigir Brasil .

La última encuesta del Instituto Datafolha, publicada el viernes, da a Lula ganador con 53 por ciento de los votos, frente a 47 por ciento de Bolsonaro.

Mientras, Bolsonaro agradeció al astro del futbol Neymar por su apoyo. Neymar, gracias por tu preocupación, no por mi destino, sino por el de tu país. Soy un simple soldado. Tú eres el hombre , dijo el mandatario durante una entrevista de más de cuatro horas en el canal de youtube Pilhado.

El jefe de Estado también aprovechó la entrevista para volver a llamar ladrón a su rival en la segunda vuelta.