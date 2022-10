Mariana Chávez

Lunes 10 de octubre de 2022, p. 30

Querétaro, Qro., Nadie quiere tomar clases con un acosador , un protocolo no asegura que no me maten , no hay excusa para encubrir al que abusa , la UAQ no me cuida , rectora, quiero una aliada todo el año, no sólo el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) , exponían en pancartas que cubren la entrada principal a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que se halla en paro desde hace 10 días.

Hasta este domingo no había acercamientos entre alumnos y autoridades universitarias en busca de acuerdos, luego de que las actividades cesaron en la casa de estudios el pasado 30 de septiembre, un día después de que estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se manifestaron para reprochar que la Unidad de Atención de Violencia de Género (UAVIG) fue omisa en brindar medidas cautelares adecuadas para proteger a una joven, acosada por un alumno que presuntamente ingresaba a la UAQ portando un arma de fuego.

La inconformidad se extendió a otras facultades y campus ubicados en distintos puntos de la entidad, que los estudiantes tomaron para denunciar múltiples casos de abusos, acoso, hostigamiento y violencia de género cometidos en la UAQ, sin que las autoridades universitarias impongan sanciones, y exigir una institución educativa segura.

Los alumnos demandan la renuncia del abogado general de la UAQ, Gonzalo Martínez García; del coordinador de la Escuela de Bachilleres, plantel Concá (en la Sierra Gorda del estado), Fernando Rocha Mier; de Juan Joel Mosqueda Gualito, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y coordinador del desarrollo de una vacuna contra SARS-CoV-2, y del contralor Alejandro Ramírez Reséndiz. Todos son acusados de incurrir en abuso de poder, manipulación, persecución estudiantil y académica, acoso, extorsión y agresión sexual.

Entre los 28 puntos del pliego petitorio que los inconformes dieron a conocer en sus redes sociales el sábado anterior, figuran la revisión del estatuto orgánico de la UAQ, para que la violencia de género y contra diversidades y disidencias sexuales sea catalogada como conducta grave; reformar la legislación universitaria para incorporar medidas de protección contra violencia de género según estándares nacionales e internacionales, y atención inmediata a denuncias interpuestas ante la UAVIG.

También se solicita crear en la UAQ una secretaría de género, diversidades y disidencias sexuales que genere acciones de prevención y observación, además de implementar en todas las facultades de la UAQ una unidad de género que brinde capacitación obligatoria para personal docente, administrativo y estudiantes.

Se demanda que cada facultad tenga un enlace con la UAVIG y actualizar el protocolo de atención e intervención en casos de violencia de género, así como redefinir las diversidades y disidencias sexuales. Los alumnos exigen también la creación de un comité de arbitraje ajeno a la UAQ, que resuelva casos de violencia imparcialmente y que el estupro sea considerado una falta en la legislación interna de la universidad, al igual que los distintos tipos de violencia, acoso, hostigamiento y abuso sexual.