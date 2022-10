▲ El holandés ya se había disculpado por no lograr el título ayer; luego, una sanción a Leclerc le dio el campeonato. Foto Ap

Todos los elementos conspiraron para que aquello se trocara en una comedia con toques de suspenso. La lluvia como telón de fondo en el circuito de Suzuka, una competencia caótica que fue suspendida un par de horas. La confusión general tras una penalización al rival monegasco Charles Leclerc (Ferrari) poco después del final, con la incertidumbre de si se entregarían, o no, los puntos completos que corresponden a cada Gran Premio, derivó en el desenlace que encumbró al piloto de Red Bull, el holandés Verstappen, y en segundo puesto a su compañero del toro rojo, Sergio Pérez.

Suzuka. El campeonato de Fórmula Uno se decidió con algo más parecido a un vodevil que a una carrera de bólidos. Los enredos en el Gran Premio de Japón, con Max Verstappen disculpándose por no conseguir el título y tiempo después –tras la discusión de los encargados en aplicar el reglamento– notificado que siempre sí era el nuevo campeón. Una celebración interrumpida y con intermedio.

“Una vez que crucé la meta, me dije: ok, fue una carrera increíble, gané buenos puntos de nuevo, pero no soy campeón del mundo todavía.

No me importa que haya sido un poco confuso , añadió Verstappen. En realidad, me parece divertido .

El holandés cuenta ahora con una ventaja de 113 puntos sobre Pérez, que pasó a ser segundo del Mundial, y 114 sobre Leclerc, por lo que ya no puede ser alcanzado cuando restan un máximo de 112 a ganar en los cuatro últi-mos circuitos.

Según el reglamento, en caso de que una carrera sea suspendida y no pueda ser reanudada , se usa un criterio diferente: es necesario realizar más de 75 por ciento de la distancia prevista para que todos los puntos sean atribuidos. Pero este principio no era aplicable en Japón, ya que la competencia se pudo terminar.

No pensaba haber ganado el título, ya que no sabía si iba a tener la totalidad de los puntos , señaló Verstappen.

Mattia Binotto, patrón de la escudería Ferrari, dijo estar confundido y pensaba que no todos los puntos iban a ser atribuidos a Verstappen (que habría ganado sólo 19, insuficientes para asegurarse el campeonato).

Otro motivo de confusión: los pilotos no sabían cuándo iba a tener lugar la última vuelta. Como estaba claro que la prueba no podría concluirse, esta se daría por finalizada tres horas después de la sali-da inicial.

Entre los incidentes, estuvo la presencia de una grúa en la pista tras el coche de seguridad por un accidente, lo cual provocó reacciones de enojo por el peligro que representa y los antecedentes trágicos, como la muerte del piloto francés Jules Bianchi en 2014.