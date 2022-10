H

ace ya poco más de 10 años que murió Carlos Fuentes (15 de mayo de 2012) en la Ciudad de México y perdimos a una de las piedras angulares de la gran literatura mexicana. Sigo extrañándolo. A veces veo a su hija Cecilia, hija también de Rita Macedo… En una comida en la casa se juntaron dos hijas de José Luis Cuevas. Ximena y María José con Cecilia Fuentes, y las tres me contaron lo que para ellas había significado ser hijos de dos genios, Fuentes y Cuevas, que primero lanzó a la fama Fernando Benítez con su suplemento cultural México en la cultura. Benítez hizo que muchos lectores y críticos de arte lanzaran con él, en los años 50, a dos grandes figuras.

Si un escritor abarca el siglo XX es Carlos Fuentes, quien al igual que Octavio Paz, aun sin el Nobel, expandió nuestras fronteras y convirtió el océano Atlántico que nos separa de Europa en un oleaje de letras.

Veneramos a Octavio Paz no sólo por su poesía y porque nos honró con el Nobel en 1990, sino porque formó a varias generaciones, pero también admiramos (y mucho) a Carlos Fuentes, porque apostó a novelas como Terra nostra, de 783 páginas, publicada en 1975, y Cristóbal Nonato, de 563 páginas, que se publicó 12 años después, en 1987. ¡Qué desmesura! No es el número de páginas lo que nos apabulla, sino la ambición de abarcarlo todo, decirlo todo, cubrir a nuestro continente de palabras. Carlos Fuentes se la jugó a lo largo de los años con una obra infinita que rebasa a México y supera a su novelística anterior por más que admiremos a Mariano Azuela, a Martín Luis Guzmán o a Nelly Campobello. Cada vez que lo veo, Áxel Vega Castillo, estudiante que ama la literatura, me habla con fascinación del Chac Mool que se publicó en Los días enmascarados, el primer libro de Fuentes.

Carlos Fuentes giraba a más de 4 mil revoluciones por hora. Como relámpago, alumbró nuestro espacio literario desde La región más transparente hasta su último ensayo literario, que suscitó polémicas y enojos. Fuentes, como tromba, siguió adelante; ningún autor más prolífico, ninguno más aventado, y hay que recordar que lo único que no figura en su cosmogonía es la poesía, aunque late en el ritmo de sus frases y en el vuelo de sus ambiciones. Convirtió cada una de sus novelas en una empresa formidable. Él era Balzac y Kafka, Dos Passos y Faulkner, y a todos sus contemporáneos agradeció que escribieran a su lado, a William Styron y a Milan Kundera, a Nadine Gordimer y a Susan Sontag, y sobre todo a Salman Rushdie, a quien defendió cuando más lo perseguían los islamistas. Fuentes, también se acercó a los jóvenes de entonces y alentó a Xavier Velasco y a la generación del Crack. Ver en estos días la película sobre el secuestro de la francesa Florence Cassez y el encarcelamiento de Israel Vallarta, en la que participó Jorge Volpi, en la película de Gerardo Naranjo, es sentirse orgulloso de su actitud en la vida (además de su literatura).

Cualquier lector mexicano sabe lo que significa leer a Fuentes, porque al construir capítulo tras capítulo, construye también a sus lectores de habla hispana. Si sabemos que somos más de 500 millones, podemos tener la certeza de que el castellano ondea en la cabeza de muchos hombres.