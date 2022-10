En torno al homenaje La importancia de la historia: vida y obra del historiador José María Murià, que se le rindió el viernes pasado en el MNA, el colaborador y fundador de La Jornada se dijo muy contento. Que la casa a la que uno ha pertenecido durante tantos años le diga de repente que no todo lo que hiciste fue en vano no deja de ser motivo de enorme satisfacción .

Sobre el Federalismo

José María Murià sostiene que en la actualidad ocurre un cambio de perspectiva en la investigación de la historia, “sobre todo porque hay una enorme cantidad de mexicanos que no entienden, por la falta de conciencia histórica, que lo que está pasando en el país es parte del resultado de lo que ha sucedido en nuestras naciones en los 30 o 40 años pasados.

Cuando hay un cambio de rumbo, de ritmo, en una sociedad, pues lo primero que deberían de hacer sus miembros, sobre todo los que están más molestos con lo que está pasando, es preguntarse por qué están sucediendo tantas cosas. Pienso que también estamos hablando de la perspectiva provinciana.

Sobre el concepto federalismo , el escritor explica: “Significa que somos parte de una entidad sin que todos seamos iguales, con nuestras particularidades como entidades de la Federación; habría que ser más respetuoso de las diferencias internas, y no es así.

Pienso que una mayor conciencia federal respecto de las relaciones de las entidades con la República Mexicana también debe contribuir a ayudar a lograr una mejor relación de los gobiernos estatales con los municipales.

Puntualiza que los jaliscienses estamos muy atentos y aplaudimos mucho cada vez que hacemos algo que da renombre o sirve a la nación en general .