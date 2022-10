De igual manera, el funcionario se comprometió a que los donativos de los estudiantes no serán obligatorios y se informará cómo se utiliza el presupuesto del colegio, al tiempo que recordó que de manera periódica se llevan a cabo revisiones de la infraestructura escolar e informes sobre el tema.

El pasado viernes, el director del plantel, Carlos García Jaime, hizo llegar a los estudiantes inconformes una respuesta a sus demandas, en la que garantizó que no habrá represalias contra quienes tomaron la escuela, se recalendarizarán las actividades de acuerdo con las 48 horas que dure este paro y se atenderán denuncias de violencia de género de acuerdo con el protocolo establecido .

De acuerdo con fuentes cercanas al tema, los estudiantes no estuvieron conformes con la respuesta de García Jaime, en especial porque su documento menciona que no habrá represalias por los hechos ocurridos a partir del 5 de octubre , cuando la toma empezó el día 3, y porque saben que no recibirán respuestas del pliego en el momento , sino a lo largo de varias semanas.

Al mismo tiempo, alumnos de otros Cecyt en paro –como el 2 y el 8– dieron a conocer en redes sociales testimonios de presunto acoso vivido en días recientes, como que son seguidos por desconocidos en el transporte público, que atribuyen a su participación en las protestas.

Por otro lado, el director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, Emmanuel González Rogel, informó que antier fueron entregadas las instalaciones del plantel, luego de reunirse con alumnos y revisar el cumplimiento de su pliego petitorio, por lo que las clases reiniciarían este lunes.