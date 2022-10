Arturo Sánchez Jiménez y Agencias

Domingo 9 de octubre de 2022

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró ayer que el acuerdo firmado entre México y la Federación Rusa en materia espacial no contempla acciones relacionadas con el sistema Glonass ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano , y precisó que no ha sido ratificado ni por el Senado ni por el gobierno mexicanos, por lo que no ha entrado en vigor.

Lo anterior, en respuesta a información difundida por el gobierno ruso respecto a que el presidente Vladimir Putin firmó el pasado 28 de septiembre una ley que ratifica un acuerdo intergubernamental con México, el cual contempla colocar en el territorio mexicano estaciones del sistema de navegación satelital Glonass y un complejo óptico-electrónico para prevenir situaciones peligrosas en el espacio circunterrestre .

El canciller Marcelo Ebrard publicó en redes sociales una carta fechada el 8 de octubre en la que Salvador Landeros, director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) –instancia que firmó el convenio con el gobierno ruso–, aseguró que en el acuerdo no se incluye la instalación de ninguna infraestructura relacionada con Glonass.

En un mensaje en redes sociales, la embajada de Rusia en México puntualizó que el acuerdo prevé, entre otras cosas, la posible instalación de estaciones #GLONASS en territorio mexicano. Sin embargo, esto sólo puede hacerse si ambas partes celebran un acuerdo complementario .

La SRE especificó en un comunicado que el 28 de septiembre de 2021, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado, la AEM, signó un convenio entre el gobierno mexicano y el ruso sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos.