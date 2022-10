Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 9 de octubre de 2022, p. 4

Las negociaciones del gobernador de Zacatecas, David Monreal, con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para obtener apoyos que le permitan pacificar el estado, generaron ayer posiciones encontradas de diputados de PRI y PRD. Miguel Torres, del partido del sol azteca, recordó que la política exterior del país es facultad de la Federación y el Senado, no de los gobiernos estatales.