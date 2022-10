No estoy cierta si la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República tienen conocimiento, porque efectivamente las entidades federativas son autónomas, soberanas, independientes, pero estamos ante un pacto federal que nos congrega en una República , insistió la senadora del PRI.

La senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Anaya, comentó que desde el jueves en que comenzó a darse información de esa reunión a puerta cerrada entre el gobernador Monreal, miembros de su gabinete, empresarios y otros sectores con el embajador Ken Salazar y representantes de DEA, FBI y otras agencias, ha buscado el convenio que debió firmarse, para saber lo que se pactó, pero el documento no aparece.

Los senadores morenistas José Narro y Antares Vázquez, así como la priísta Claudia Anaya, exigieron que el gobernador Monreal haga público el convenio que debió firmar en la controvertida reunión con el diplomático estadunidense, a la que no asistió ningún representante de la cancillería ni de otra dependencia del gobierno federal.

Legisladores de Morena y del PRI demandaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, que informe a qué acuerdo llegó con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en materia de seguridad pública, ya que si bien los gobiernos estatales son autónomos, no pueden tomar decisiones que lesionen la soberanía nacional, como es autorizar la presencia de agentes extranjeros en su territorio.

Sobre el tema, el senador de Morena por Zacatecas, José Narro, coincidió en que debe hacerse público de inmediato lo pactado, sobre todo porque permitir la presencia de representantes de DEA, FBI y demás agencias va en contra de la estrategia de la 4T, que disolvió el Plan Mérida, para dar paso al Entendimiento Bicentenario, que se enfoca en la cooperación para el desarrollo.

Por su parte, la senadora Antares Vázquez dijo que llama la atención que un gobernador emanado de Morena tome decisiones de ese tipo, en las que no se transparenta el alcance de lo pactado con Estados Unidos.

Nada ilegal

En Zacatecas, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa de su hermano David y sostuvo que no hay nada ilegal en ese convenio, que se da dentro del Entendimiento Bicentenario, signado entre México y Estados Unidos. Es un acuerdo de buena fe, de colaboración en el que no se infringe ninguna ley y no hay injerencia ni intromisión de agentes extranjeros, sólo son las autoridades mexicanas las que intervienen .

Insistió en que el gobernador de Zacatecas está haciendo un esfuerzo por recuperar la paz y la tranquilidad de ese estado , que recibió en un alto grado de descomposición.

Hablaré con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; el viernes hablé con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para respaldar a Zacatecas con la ayuda de las fuerzas federales que permita enfrentar con éxito el avance de los últimos años de la delincuencia organizada , señaló.

Con información de Alfredo Valadez, corresponsal