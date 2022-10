L

os taurinos se siguen haciendo bolas, por decir lo menos, y su falta de afición y de pasión les impide reconocer que sólo mediante la bravura de las reses y de los toreros se puede conseguir la manida reactivación de la fiesta de toros en México. Mientras tanto, no falta la plañidera animalista que intenta conmover en las mañaneras porque ha visto de cerca el sufrimiento de un animal de lidia. Como el familiar que le insiste a un ser querido que se tome algo para mitigar el dolor pero desde su perspectiva, no de la del afectado. Así los compasivos falsos que pretenden trasladar sufrimiento y dolor humanos al ámbito animal, por aquello de sus derechos, no de su conciencia.

El próximo sábado 15 de octubre la Plaza Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana, de Apizaco, Tlaxcala, se convertirá en el centro mundial del toreo al llevarse a cabo una doble hazaña histórica: la celebración de los 150 años de la ganadería de Piedras Negras −las prestigiadas las piden los diestros comodinos que figuran− y los 25 años de alternativa de Uriel Moreno El Zapata, en una privilegiada suma de tlaxcalidades que mucho honra la sólida tradición taurina de ese estado, sin politicastros que toman a la fiesta de toros como rehén.

Con motivo de tan singular acto, en días pasados se llevó a cabo en la Ciudad de México una tertulia titulada Rumbo a la hazaña monumental, con la participación del ganadero de Piedras Negras, Marco Antonio González Villa, el matador Uriel Moreno El Zapata, el inteligente aficionado José Enrique Vidal, el incansable promotor taurino Luis Mariano Andalco y, en un gesto conmovedor por parte de ganadero y torero, el tal Páez, al que ya no convocan ni sus acreedores por andar señalando la lamentable gestión taurina de los actores de la fiesta.