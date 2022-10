L

eonora se encuentra de pie en el cuarto de baño; observa a su madre, quien está bajo la regadera, y le da instrucciones despacio, con una voz muy dulce.

Leonora: –Acuérdese: primero se talla la cabeza, después el cuello y… ¿qué hace?

Madre: –Voy a correr la cortina. No quiero que me veas desnuda, me da vergüenza.

Leonora: –¿Por qué? Soy su hija, o qué, ¿también eso ya se le olvidó?

Madre: –¿De dónde sacas que me olvido de todo?

Leonora: –El otro día que la encontré llorando, usted me lo dijo. Mejor ya no hable tanto y cierre los ojos para que no le entre el jabón cuando se lave la cabeza. ¿Quiere que le ayude?

Madre: –¿Crees que no puedo hacerlo yo sola?

Leonora: –Claro que sí, pero no me gusta que se suelte de la agarradera. Imagínese qué van a decir mis hermanos si se me cae.

Madre: –De chiquita, cuando te metía a la tina con tu pato amarillo, me costaba trabajo sacarte. (Se vuelve hacia su hija.) A veces, de tanto estar en el agua, se te arrugaban los dedos. Entonces, yo decía que ya estabas viejita y te reías. (Sobresaltada.) –¿Qué fue eso?

Leonora: –El timbre, mamá, no se asuste.

Madre: –¿Qué esperas para ir a ver quién toca?

Leonora: –Cómo cree que voy a dejarla sola mientras se baña.

Madre: –¿Qué me va a pasar? (En voz baja.) Esta me habla como si fuera una niña. (Con energía.) Ya me quiero salir, tengo frío.

II

La madre, en bata, está sentada en la orilla de la cama, mientras Leonora le seca el pelo con una toalla.

Madre: –¿Por qué tengo el pelo mojado? ¿Está lloviendo?

Leonora: –No, se bañó, y mire que buena falta le hacía. (Advierte que su madre se estremece.) ¿Qué le pasa?

Madre: –Me jalaste el pelo muy feo y me dolió.

Leonora: –Lo que pasa es que ya tiene el cabello muy largo, y como es rizadita… ¿No le gustaría cortárselo?

Madre: –No, a tu padre le gusta que lo traiga así.

Leonora: –Mamá: él murió hace nueve años.

Madre (se vuelve hacia su hija.) –Hace rato vino a despedirse de mí. Traía su abrigo.

Leonora (acaricia el hombro de su madre):

–Sí, claro, porque hace frío.

Madre: –Ya me acordé por qué me encontraste llorando el otro día: me di cuenta de que se me olvidan las cosas.