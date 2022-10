Sin agua no hay floración, no se tiene el fruto, con mucha agua el fruto no madura, entonces tenemos más demanda que oferta con inventarios muy bajos en todo el mundo, por debajo del consumo , explicó la experta quien señaló que, aunque se espera un aumento de la cosecha de Brasil, la tendencia no cambiará.

La producción total del año cafetero 2021-2022 fue de 167.2 millones de sacos, un descenso de 2.1 por ciento frente a los 170.83 millones de sacos del año cafetero anterior, según estadísticas de la OIC. El consumo mundial de café aumentó 3.3 por ciento a 170.3 millones de sacos de 60 kilos en el año cafetero 2021-2022.

Nogueira previó precios estables del café para 2023, aseguró que el clima influirá en la cosecha, principalmente en grandes productores como Brasil y dijo que como sucedió en medio de la pandemia del covid-19 el consumo se trasladará a los hogares y bajará en las cafeterías y en los restaurantes.