Los jóvenes consultados indicaron que en la Facultad de Medicina se han registrado varios suicidios –incluido el del pasado 23 de junio–, pero la cantidad exacta no se conoce “porque aquí se oculta esa información. Nuestros profesores en ningún momento nos lo comentan y el único que tocó el tema dijo que fue un ‘accidente’”.

Nuestra principal exigencia va en torno a la salud mental, puesto que los exámenes departamentales son muy demandantes. Si repruebas uno, eso te manda directamente a examen final, y con dos finales que no pases, repites el año , lo cual ha llevado a algunos estudiantes a un nivel de estrés tan alto que han tratado de quitarse la vida, detallaron asistentes a la marcha, que prefirieron no mencionar su nombre.

Luego de señalar que en su escuela no hay servicios eficientes de atención a la salud mental, los estudiantes subrayaron que las autoridades no toman en serio los casos de acoso o malos tratos y los minimizan con frases como no te preocupes, ese maestro siempre dice groserías o siempre los humilla .

De igual forma, se les dice que ellos, como estudiantes de la carrera, ya deben saber que el ambiente en la facultad es así.

“El pulso de la carrera va orientado a humillar y sobajar al alumno. Si sacas tanto en un examen, te dicen: ‘eres un mediocre, no vales nada, eres pésimo’, y considerar a un médico por su promedio, es ridículo.”

El hábito de maltratar a los estudiantes de medicina es pésimo. En mi primera semana, todos los compañeros lloraron y sintieron que no pertenecían aquí, por la presión. El prestigio de estudiar esta carrera no está cimentado en el sufrimiento, porque también somos humanos .